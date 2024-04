Umweltamt genehmigt LNG-Terminal auf Rügen

Schwerin. Das Umweltamt Vorpommern hat nach Angaben des Umweltministeriums in Schwerin am Dienstag den Regelbetrieb des Terminals für Flüssigerdgas im Hafen von Mukran auf der Insel Rügen genehmigt. Der Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei gerechtfertigt, da das Terminal wichtig für die Versorgungssicherheit sei, heißt in einem Vermerk des Amtes. Touristiker, Umweltschützer und Kommunalpolitiker sehen die Gefahr, dass Ökosysteme vor und auf Rügen belastet werden. Der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe und die Gemeindevertreter des Badeorts Binz kündigten an, vor Gericht zu ziehen. (dpa/jW)