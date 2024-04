UN-Vollmitgliedschaft von Palästina wird geprüft

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag (Ortszeit) den Antrag auf eine Vollmitgliedschaft von Palästina bei den Vereinten Nationen an ein Gremium zur Prüfung verwiesen. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass die USA – Israels engster Verbündeter mit Vetomacht im Sicherheitsrat – dem Antrag letztlich zustimmen würden. 2011 war ein solcher im Sicherheitsrat gescheitert. Ein Jahr später wurde den Palästinensern gegen den Widerstand der USA ein Beobachterstatus eingeräumt. Bisher haben 139 von 193 UN-Mitgliedstaaten Palästina als unabhängigen Staat anerkannt. Deutschland gehört nicht dazu. (dpa/jW)