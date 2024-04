Schäuble: Fraktion hatte »schwarze Kasse«

Berlin. Im Zusammenhang mit der 1999 aufgeflogenen illegalen Spendenpraxis der Union in der Ära Kohl hat es nach Darstellung des verstorbenen CDU-Politikers Wolfgang Schäuble auch eine »schwarze Kasse« bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegeben. Ihm sei erst später klar geworden, »dass auch eine Fraktionskasse, die ich als Parlamentarischer Geschäftsführer mit zu verwalten hatte, Teil des umfassenden Systems schwarzer Kassen war«, schrieb er in seinen am Montag posthum veröffentlichten Memoiren. Das fragliche Konto mit mehreren Millionen Mark hatte Kohl laut Schäuble vermutlich in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender angelegt, »als Reserve außerhalb der Parteifinanzen«. (dpa/jW)