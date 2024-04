Erster Landesverband der Werteunion

Bad Berka. Die im Februar gegründete rechte Partei Werteunion geht in Thüringen mit ihrem bundesweit ersten Landesverband an den Start. Er wurde am Sonntag in Bad Berka bei Weimar gegründet. Zum Landesvorsitzenden der Partei sei der ehemalige Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler mit 100 Prozent gewählt worden, sagte ein Parteisprecher. Die Gründungsversammlung war nicht öffentlich. Es ging auch um die Aufstellung für die Thüringer Landtagswahl im September. Der Bundesvorsitzende der Werteunion, Exinlandsgeheimdienstchef Hans-Georg Maaßen, tritt nach eigenen Angaben nicht als Spitzenkandidat in Thüringen an. (dpa/jW)