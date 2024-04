Bahn plant Ausgaben- und Einstellungsstopp

Berlin. Die Deutsche Bahn will einen scharfen Kürzungskurs einschlagen. »Vorbereitet wird ein Einstellungsstopp sowie eine fast konzernweite Ausgabensperre«, sagte ein Konzernvertreter am Freitag zu Reuters. Beim Fernverkehr sollten 250 Millionen Euro eingespart werden, um die Ziele für 2024 noch zu schaffen. Womöglich werde der Vorstand schon am Dienstag die Einschnitte beschließen, hieß es. Eine Bahn-Sprecherin lehnte einen Kommentar dazu ab. (Reuters/jW)