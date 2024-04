Senegal: Sonko wird neuer Regierungschef

Dakar. Der bisherige Oppositionsführer Ousmane Sonko ist neuer Regierungschef im Senegal. Die Ernennung des 49jährigen wurde am Dienstag abend im senegalesischen Fernsehen bekanntgegeben. Sonko war von der Wahl ausgeschlossen und gilt als Mentor des neuen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye. Sonko und Faye waren erst Mitte März aus der Haft entlassen worden. Faye sieht sich als Vertreter des linken Panafrikanismus und hatte die Wahl am 24. März gewonnen. Am Dienstag trat er die Nachfolge des 62jährigen Macky Sall an. (AFP/jW)