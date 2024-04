Schweres Erdbeben in Taiwan fordert Tote

Beijing. China hat Taiwan nach einem schweren Erdbeben mit zahlreichen Schäden und Verletzten Hilfe angeboten. Die Behörden in China seien über die Lage sehr besorgt, sagte die Sprecherin des chinesischen Büros für Taiwan-Angelegenheiten, Zhu Fenglian, am Mittwoch in Beijing. Das Festland beobachte die Situation und sei bereit, Katastrophenhilfe anzubieten. Am Mittwoch morgen hatte die Erde in Taiwan heftig gebebt. Das Epizentrum lag wenige Kilometer vor der Ostküste der Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Am Abend (Ortszeit) meldeten die Behörden neun Tote und mindestens 963 Verletzte, 143 galten als eingeschlossen. (dpa/jW)