Einigung für Lufthansa-Bodenbeschäftigte

Frankfurt am Main. Die Gehälter des Lufthansa-Bodenpersonals werden nach der in der Schlichtung erzielten Tarifeinigung um bis zu 18 Prozent steigen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, gilt die Einigung für eine Laufzeit von 24 Monaten. Eine Inflationsprämie von 3.000 Euro und weitere Zulagen wurden ebenfalls vereinbart. Der Lufthansa zufolge beträgt die durchschnittliche Steigerung der Gehälter bis Ende nächsten Jahres 12,5 Prozent. (dpa/jW)