Christoph Reichwein/dpa

Im nordrhein-westfälischen Solingen ist am Donnerstag der Opfer des Brandes in einem Mehrfamilienhaus gedacht worden. Mehr als 150 Menschen kamen zum Brandort (Foto). Bei dem Feuer in der Nacht zu Dienstag waren ein knapp dreijähriges Kleinkind und ein erst fünf Monate alter Säugling zusammen mit ihren beiden Eltern gestorben. Bei ihnen und einer weiteren, schwer verletzten Familie handelt es sich offenbar um bulgarische Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Hinweise auf einen rassistischen Hintergrund gebe es nicht. (dpa/jW)