Tarifeinigung für Ärzte an Unikliniken

Berlin. Für die Ärztinnen und Ärzte an mehr als 20 Universitätskliniken gibt es einen Tarifabschluss. Wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) am Donnerstag abend mitteilte, sieht die Einigung eine lineare Gehaltserhöhung um zehn Prozent vor. In einem ersten Schritt sollen die Ärztegehälter demnach zu April um vier Prozent, zu Februar 2025 dann noch einmal um sechs Prozent steigen. Zudem soll die wöchentliche Arbeitszeit bei vollem Ausgleich von 42 auf 40 Stunden reduziert werden. Ab April 2024 gelten Nachtzuschläge nun im Zeitraum von 20 bis 6 Uhr morgens, zuvor galten diese ab 21 Uhr. (dpa/jW)