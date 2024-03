Überprüfung von Waffenbesitzern in AfD

Magdeburg. Die Behörden in Sachsen-Anhalt sollen die Zuverlässigkeit von Waffenbesitzern prüfen, die AfD-Mitglieder sind. Es gebe eine Verfügung des Landesverwaltungsamtes, die die Waffenbehörden über die Einstufung des AfD-Landesverbands als »gesichert rechtsextrem« informieren soll, teilte eine Sprecherin am Donnerstag gegenüber dpa mit. Auch solle sie die Behörden darüber in Kenntnis setzen, dass die waffenrechtliche Zuverlässigkeit deshalb zu prüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu veranlassen seien. (dpa/jW)