Emirate interessiert an Atominvestitionen

Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Reuters zufolge Interesse am Ausbau der Kernenergie in europäischen Staaten. Laut Meldung vom Freitag könne die staatliche Atomenergiegesellschaft ENEC als Minderheitsinvestor in europäische Kraftwerksbetreiber einsteigen. Unter anderem hätten mit Großbritannien bereits Gespräche stattgefunden. Für das Großprojekt Sizewell C des französischen Konzerns EDF bestehe Interesse an Investoren. (Reuters/jW)