Transnistrien von Drohne angegriffen

Tiraspol. Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärbasis in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Transnistrien nahe der Ukraine ist nach Angaben der dortigen prorussischen Separatisten ein Hubschrauber zerstört worden. »Es ist ein alter Hubschrauber verbrannt, der im nicht einsatzfähigen Zustand auf der Landebahn stand«, teilten die Sicherheitsorgane Transnistriens der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge am Sonntag mit. Opfer gebe es nicht. Es werde noch untersucht, wer für den Vorfall verantwortlich sei, hieß es aus Tiraspol. Die Region hat sich nach einem blutigen Konflikt Anfang der 1990er Jahre von der Republik Moldau losgesagt. In Transnistrien ist ein kleines Kontingent russischer Soldaten stationiert, viele Bewohner der Region haben mittlerweile einen russischen Pass. Die prorussischen Separatisten in Transnistrien hatten Russland Ende Februar um »Schutz« gegenüber Moldau gebeten. (AFP/dpa/jW)