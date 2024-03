Südossetien erwägt Anschluss an Russland

Moskau. Die abtrünnige georgische Region Südossetien erwägt die Eingliederung in Russland. Dies könnte über ein Referendum entschieden werden, erklärte der Präsident des südossetischen Parlaments, Alan Alborow, nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA vom Sonntag. »Wir erörtern alle diese Fragen in enger Abstimmung mit Russland und unter Berücksichtigung unserer bilateralen Beziehungen und Verträge«, zitierte RIA Alborow. Südossetien hatte sich 1990 für unabhängig erklärt. In der Folge versuchte Georgien wiederholt, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen. 2008 führten Georgien und Russland einen fünf Tage langen Krieg um Südossetien und das ebenfalls von Georgien abtrünnige Abchasien. Seitdem ist Russland in beiden Regionen militärisch präsent. (Reuters/jW)