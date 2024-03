Präsident Maduro wieder nominiert

Caracas. In Venezuela hat die sozialistische Regierungspartei Staatschef Nicolás Maduro wie erwartet als Präsidentschaftskandidat für die Wahl im Juli nominiert. Der 61jährige Exgewerkschaftsführer wurde am Sonnabend von Vizepräsident Diosdado Cabello als Kandidat der Sozialistischen Partei für die Wahl am 28. Juli benannt. Der seit 2013 amtierende Maduro war bereits 2018 wiedergewählt worden. Dutzende Länder einschließlich der USA und der EU-Länder erkannten das Wahlergebnis nicht an. Der damalige Oppositionsführer Juan Guaidó hatte daraufhin mit Hilfe der USA versucht, gegen Maduro zu putschen, was ihm jedoch nicht gelang. (Reuters/AFP/dpa/jW)