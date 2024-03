Rücktritt von Litauens Verteidigungsminister

Vilnius. Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anušauskas hat seinen Rücktritt eingereicht. Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė habe das entsprechende Schreiben des 60jährigen am Freitag erhalten, erklärte die Staatskanzlei in Vilnius. Zu den Gründen des Rücktritts wurde zunächst nichts mitgeteilt. Die Regierungschefin des baltischen EU- und NATO-Landes werde sich am Montag dazu äußern, meldeten litauische Medien unter Berufung auf die Staatskanzlei. Seit 2017 führt Deutschland in dem Baltenstaat einen NATO-Gefechtsverband. Nun will die Bundesregierung dort eine gefechtsbereite Brigade mit etwa 4.000 Soldaten fest stationieren. (dpa/jW)