Irak: Gespräche mit Türkei über PKK

Bagdad. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein in Bagdad die Entscheidung des Irak begrüßt, die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) als »verbotene Organisation« einzustufen, wie Xinhua am Freitag mitteilte. Beide Seiten sollen auch Maßnahmen erörtert haben, um gemeinsam gegen die PKK im Irak vorzugehen. Aus deren Reihen verlautete am Freitag laut Agentur ANF, dass nicht sie, sondern das »faschistische Regime« in Ankara die Sicherheit des Irak bedrohe. (jW)