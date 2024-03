Somalia: Belagerung von Hotel beendet

Mogadischu. Nach mehr als 13 Stunden ist am Freitag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu die Belagerung eines Hotels durch Kämpfer der islamistischen Schabab-Miliz beendet worden. »Alle Terroristen wurden getötet, die Lage hat sich wieder normalisiert«, erklärte die Polizei. Ob es weitere Todesopfer gab, war zunächst nicht klar. Bei dem Angriff hatten Bewaffnete am Donnerstag ein Hotel in der Nähe des Präsidentenpalasts gestürmt. Laut Zeugen traf die Polizei wenig später ein und lieferte sich mit den Angreifern ein heftiges Feuergefecht. (AFP/jW)