Myanmar setzt Wehrpflicht durch

Yangon. Rund einen Monat nach der Ankündigung der Militärregierung in Myanmar, ein bisher inaktives Gesetz zur Wehrpflicht durchzusetzen, bereiten die Streitkräfte aktiv Pflichtrekrutierungen vor. Von den Behörden entsandte Teams seien dabei, in Großstädten wie Yangon und der Hauptstadt Naypyidaw sowie in vielen kleineren Ortschaften Daten über mögliche Rekruten zu sammeln, berichteten lokale Quellen am Freitag. (dpa/jW)