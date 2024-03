Angriff auf Haitis Polizeichef

Port-au-Prince. In Haiti haben mutmaßliche Bandenmitglieder am Donnerstag (Ortszeit) angeblich das Privathaus des Polizeichefs geplündert und in Brand gesteckt, wie dpa am Freitag meldete. Bandenführer Jimmy Chérizier habe Polizeichef Frantz Elbé erst kürzlich gedroht, weil er ihn für einen Unterstützer des zurückgetretenen Interimspremiers Ariel Henry halte. Nach UN-Angaben soll sich die Hauptstadt Port-au-Prince mittlerweile zu 80 Prozent unter der Kontrolle bewaffneter Gruppen befinden. (dpa/jW)