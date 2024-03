Oppositionsführer in Senegal wieder frei

Dakar. Im Senegal sind Oppositionsführer Ousmane Sonko und der von ihm unterstützte Präsidentschaftskandidat für die Wahlen am 24. März, Bassirou Diomaye Faye, aus dem Gefängnis entlassen worden. Dies teilte der Sender RTS am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Webseite mit. Tausende von Anhängern versammelten sich daraufhin in der Straße, in der Sonko in der Hauptstadt Dakar lebt. Die Freilassung Sonkos und Fayes war nach einem Amnestiegesetz vom 6. März erwartet worden. Die Behörden wollten damit die im Rahmen der Verschiebung der Wahlen entstandenen Spannungen mildern. (Reuters/jW)