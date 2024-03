Japan will Waffenexporte lockern

Tokio. Japans Regierungskoalition hat sich am Freitag darauf geeinigt, den Export der »nächsten Generation« von Kampfflugzeugen, die Japan gemeinsam mit Großbritannien und Italien entwickelt hat, in Drittländer zuzulassen. Dies bedeutet eine nächste Lockerung der Waffenexportkontrollen und einen weiteren Schritt gegen die pazifistische Verfassung des Landes. Ursprünglich darf Japan Waffen wie den neuen Jet nur an Länder liefern, die an dessen Entwicklung beteiligt sind. Jetzt würden weitere mögliche Käufer identifiziert, darunter die USA, Deutschland, Indien und die Philippinen. (Xinhua/jW)