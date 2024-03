Japan: Rakete explodiert bei Start

Tokio. Mit einer gewaltigen Explosion kurz nach dem Start endete der Flug einer neuen japanischen Weltraumrakete mit einem Testsatelliten. Bei der »Kairos«-Rakete des japanischen Unternehmens Space One wurde am Mittwoch wenige Sekunden nach dem Start aus noch unbekannten Gründen der Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Die Rakete ging in einem Feuerball auf, schwarzer Rauch verdunkelte den Himmel, die Trümmerteile fielen in die umliegenden Berge. Space One hatte die erste japanische private Firma werden wollen, die erfolgreich einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn bringt. (AFP/jW)