Griechenland: Sorge über Fluchtroute

Athen. Am Mittwoch haben 91 Geflüchtete die winzige Insel Gavdos rund 20 Seemeilen südlich von Kreta erreicht. Wie die griechische Küstenwache mitteilte, sind die Menschen überwiegend ägyptischer Herkunft und waren von Libyen aus in See gestochen. Die griechische Regierung ist über die zunehmenden Ankünfte von Schutzsuchenden auf dieser Mittelmeerroute besorgt. Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis, seine italienische Amtskollegin Giorgia Meloni und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollen auch deshalb kommenden Sonntag zu Gesprächen nach Kairo reisen. (dpa/jW)