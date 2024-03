Libanon: Hamas-Mitglied getötet

Beirut. Bei einem israelischen Luftangriff im Süden Libanons ist nach Angaben der Hamas einer ihrer Vertreter getötet worden. Es handele sich um Hadi Mustafa, ein Mitglied des bewaffneten Arms der Hamas im Libanon aus dem palästinensischen Flüchtlingslager Raschidija in der Nähe der Küstenstadt Tyrus, wie die Organisation am Mittwoch bekanntgab. Auf von AFP veröffentlichten Aufnahmen sind in der Nähe des Lagers die Überreste eines ausgebrannten Autos zu sehen. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA kam bei dem Angriff auch ein syrischer Passant ums Leben. (AFP/jW)