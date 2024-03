Dänemark will Zweiprozentziel erreichen

Kopenhagen. Dänemark will im kommenden Jahr das sogenannte Zweiprozentziel für NATO-Mitglieder erreichen. Das Land werde dann 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Rüstung stecken, wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch mitteilte. Die deutliche Erhöhung der Rüstungsausgaben werde beschleunigte Investitionen in militärische Fähigkeiten, eine Verschärfung der Wehrpflicht und die weitere Unterstützung der ukrainischen Kriegführung ermöglichen. Im vergangenen Jahr gab Dänemark rund 1,4 Prozent des BIP für seine Armee aus, während rund 0,6 Prozent der Ukraine zukamen. (dpa/jW)