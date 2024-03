UN-Hilfswerk in Gaza angegriffen

Gaza. Ein Lagerhaus des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens ist bei einem israelischen Angriff getroffen worden. Dabei seien vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, wie AFP am Mittwoch berichtete. Unter den Verletzten habe sich mindestens ein UN-Mitarbeiter befunden. Unterdessen hat das Schiff »Open Arms«, das am Dienstag von Zypern aus mit 200 Tonnen Hilfsgütern für Gaza aufgebrochen war, am Mittwoch nachmittag die Hälfte des Seewegs hinter sich gebracht. Unklar bleibt, wie das Schiff überhaupt in Gaza anlegen soll. (AFP/dpa/jW)