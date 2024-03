Putin warnt vor Atomwaffentests

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den USA vorgeworfen, eine Wiederaufnahme von Atomwaffenversuchen zu planen. In diesem Fall werde auch Russland erwägen, neue Tests zu starten, sagte das Staatsoberhaupt am späten Dienstag abend in einem Interview im Staatsfernsehen. Seinen Angaben zufolge sind die USA derzeit dabei, ihre atomaren Streitkräfte zu erneuern. Dies bedeute nicht, dass sie dazu bereit seien, einen Atomkrieg zu beginnen, doch gebe es Bestrebungen, die Möglichkeiten der neuen Sprengköpfe nicht nur am Computer auszuloten. Ein internationaler Teststoppvertrag war 1996 in der UN-Generalversammlung angenommen worden. Die USA haben ihn nie ratifiziert. Russland zog daher seine Ratifizierung Ende 2023 zurück. Beide Länder haben aber seit den 1990er Jahren keine Kernwaffenversuche mehr durchgeführt. (dpa/jW)