Über 1.000 Ukrainer in BRD behandelt

Köln. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 sind mehr als 1.000 schwer verletzte oder kranke Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland medizinisch behandelt worden. Neben 692 Soldaten handele es sich um Zivilisten, darunter auch Kinder, teilten am Dienstag das Bundesinnenministerium und das Bundesgesundheitsministerium mit. In der gesamten EU erfolgten bisher 3.137 Aufnahmen. (dpa/jW)