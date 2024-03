Scholz will Beziehungen zu Südostasien ausbauen

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) plant, die Zusammenarbeit mit Ländern in Südostasien deutlich ausbauen. »Der Indopazifikraum ist von großer Bedeutung für Deutschland und die Europäische Union«, sagte Scholz am Montag nach einem Treffen mit dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim in Berlin. Die Ampelregierung hat sich vorgenommen, die wirtschaftliche Abhängigkeit der BRD von China zu verringern und forciert dazu Partnerschaften mit anderen asiatischen Staaten. Nach dem malaysischen Regierungschef werden in den nächsten beiden Tagen der philippinischen Staatspräsident und der thailändische Premierminister in Berlin zu Gast sein. (dpa/jW)