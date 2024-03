»Abhöraffäre«: Chef der Luftwaffe falsch eingewählt

Berlin. Bei bekanntgewordenen Gespräch von Bundeswehr-Offizieren über Einsatzszenarien von TAURUS-Marschflugkörpern in der Ukraine hat neben Brigadegeneral Frank Gräfe auch der Generalinspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhartz einen »technischen Anwendungsfehler« begangen. »Es gab einen zweiten Teilnehmer, der sich falsch eingewählt hat, allerdings, ohne dass es dort zu Datenabfluss gekommen wäre«, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses am Montag abend in Berlin. Dabei habe es sich um Gerhartz gehandelt. (Reuters/jW)