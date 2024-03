Ukraine: Ehemaliger Oberbefehlshaber Saluschnyj soll Botschafter in Lobndon werden

Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Walerij Saluschnyj, ehemaliger Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte in Kiew im Juli 2023

Kiew/London. Der vor rund einem Monat als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte entlassene General Walerij Saluschnyj soll neuer Botschafter in Großbritannien werden. Präsident Wolodymyr Selenskyj habe sich für die Berufung Saluschnyjs auf den Posten ausgesprochen, teilte das Außenministerium in Kiew am Donnerstag abend mit. Nun müsse noch die britische Seite offiziell zustimmen. Im vergangenen Juli hatte Selenskyj den damaligen ukrainischen Botschafter in London, Wadym Prystajko, abberufen, nachdem dieser ihn offen kritisiert hatte.

Unter Saluschnyjs Führung eroberte die ukrainische Armee zwar im ersten Kriegsjahr 2022 Teile der von Russland besetzten Gebiete zurück, doch 2023 blieb eine Sommeroffensive hinter den teils hohen Erwartungen stark zurück. Am 8. Februar wurde Saluschnyj von seinem Posten entbunden. Als sein Nachfolger wurde Generaloberst Olexander Syrskyj ernannt. (dpa/jW)