Umbau von Büros kann Wohnungsnot lindern

Frankfurt am Main. Der Umbau von leerstehenden Büros kann den Wohnungsmangel in Metropolen spürbar lindern. Ungenutzte Büroflächen bieten das Potenzial für rund 11.300 Wohnungen in den sieben größten Städten Deutschlands, zeigen neue Berechnungen des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL), über die dpa am Sonntag berichtete. Der aktuelle Wohnungsbedarf in den sieben Metropolen könne mit der Umwandlung von Büros zu rund einem Fünftel gedeckt werden. (dpa/jW)