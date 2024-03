Florian Boillot

In Berlin haben am Sonnabend Hunderte unter dem Motto »Stoppt den Staatsterrorismus – Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen« gegen die strafrechtliche Verfolgung dreier mutmaßlicher Mitglieder der 1998 aufgelösten »Rote Armee Fraktion« (RAF) protestiert. Die Organisatoren schätzen die Zahl der Teilnehmenden auf bis zu 800 Personen. Die 65jährige Daniela Klette war Ende Februar in Berlin festgenommen worden und befindet sich in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Der 55jährige Burkhard Garweg und der 69jährige Ernst-Volker Staub werden gesucht. (jW)