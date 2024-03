Agrardiesel: DBV zu Kompromiss bereit

Berlin. Der Deutsche Bauernverband (DBV) signalisiert im Streit um die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel Kompromissbereitschaft. Man werde nicht in vollem Umfang auf den Steuervergünstigungen bestehen, »wenn es im Gegenzug zu Mehrbelastungen beim Kraftstoff an anderer Stelle zu realen Entlastungen kommt«, sagte DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken der Welt am Sonntag. Bauernverbände in Sachsen-Anhalt kritisierten einen möglichen Kompromiss scharf. Man sei nicht monatelang auf die Straße gegangen, um jetzt kleinlaut zurückzurudern, sagte Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt. Die drei Verbände Bauernbund, »Land schafft Verbindung« (LSV) und Freie Bauern blieben daher bei der Forderung, die Streichung beim Agrardiesel komplett zurückzunehmen. (AFP/dpa/jW)