Hessen: SPD wählt neue Spitze

Frankfurt am Main. Der hessische Landesverband der SPD hat den Bundestagsabgeordneten Sören Bartol zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 49jährige erhielt am Sonnabend auf einem Landesparteitag in Frankfurt am Main 84,2 Prozent der Delegiertenstimmen, wie die Partei mitteilte. Damit stellten sich die Sozialdemokraten nach der verlorenen Landtagswahl vom Oktober neu auf. Bartol tritt die Nachfolge von Bundesinnenministerin Nancy Faeser an, die nicht mehr kandidierte. Die Landtagsabgeordnete Josefine Koebe wurde zur Generalsekretärin gewählt. (AFP/jW)