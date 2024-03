Brandenburg: Protest gegen Tesla-Erweiterung

Grünheide. Umweltschutzaktivisten haben am Sonntag nachmittag in Grünheide gegen die Erweiterungspläne des E-Autobauers Tesla demonstriert. Die Sprecherin des Bündnisses »Tesla den Hahn abdrehen«, Lou Winters, sagte, es seien weit über 1.000 Teilnehmende gekommen. Auf Plakaten stand »Weniger Auto, mehr Raum zum Leben« und »Water is a Human Right« (Wasser ist ein Menschenrecht). Der Protestzug richtet sich vor allem gegen die geplante Erweiterung des Fabrikgeländes für einen Güterbahnhof und Logistik- und Lagerflächen. (dpa/jW)