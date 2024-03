UFO ruft Flugbegleiter zu Streik bei Lufthansa auf

Frankfurt am Main. Die Kabinengewerkschaft UFO hat die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Bestreikt werden jeweils von vier bis 23 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt am Main und am Mittwoch alle Abflüge von München, teilte UFO am Sonnabend abend mit. Die Flugbegleiter der Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline hatten zuvor in getrennten Urabstimmungen mit jeweils mehr als 96 Prozent für den Streik gestimmt. Die Gewerkschaft betonte, der Konzern habe erst am Donnerstag ein Ergebnis in Höhe von fast 1,7 Milliarden Euro Nettogewinn verkündet. »Die Kabine muss nun auch an diesem Erfolg beteiligt werden, und die Zugeständnisse, die während der Coronakrise gemacht wurden, müssen ausreichend kompensiert werden«, sagte Joachim Vázquez Bürger, UFO-Vorstandsvorsitzender. (dpa/jW)