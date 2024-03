GDL-Ausstand angelaufen

Berlin. Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) war am Donnerstag nur etwa jeder fünfte Fernzug der Deutschen Bahn (DB) im Einsatz, die Bahnhöfe blieben weitgehend leer. Auch der Güterverkehr der Tochter DB Cargo kam zum Erliegen. Der fünfte Warnstreik der GDL im laufenden Tarifkonflikt soll an diesem Freitag um 13 Uhr enden. Mit Zugausfällen ist auch danach noch zu rechnen. Die nächsten Streiks will die GDL nicht vorher ankündigen. (dpa/jW)