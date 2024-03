Hessen: Abgeordneter verlässt AfD

Wiesbaden. Der hessische AfD-Landtagsabgeordnete Dirk Gaw ist aus der Partei und ihrer Fraktion ausgetreten. Das bestätigte ein Fraktionssprecher am Donnerstag in Wiesbaden. Die AfD-Fraktion schrumpft damit auf 26 Mitglieder. Gaw kündigte im Hessischen Rundfunk an, künftig fraktionsloser Abgeordneter sein zu wollen. Den Rücktritt begründete er auch mit den Berichten über Inhalte eines privaten Treffens von Faschisten und Konservativen im November in Potsdam. Der Polizeibeamte war Sprecher für Justizvollzug und Sportpolitik der AfD-Fraktion. (AFP/jW)