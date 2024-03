Union: Antrag zu TAURUS nächste Woche

Berlin. Die Union will erneut einen Antrag über die Lieferung von TAURUS-Marschflugkörpern an die Ukraine in den Bundestag einbringen. »Die CDU/CSU-Fraktion wird die Frage der TAURUS-Lieferung in der kommenden Sitzungswoche zur namentlichen Abstimmung im Bundestag stellen«, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), der Rheinischen Post vom Freitag. Demnach soll ein entsprechender Antrag auf die Tagesordnung für den 14. März gesetzt werden. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, »endlich unverzüglich der ukrainischen Bitte nach Lieferung von ­TAURUS-Marschflugkörpern aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang zu entsprechen«. (AFP/jW)