Wärmster Februar seit Beginn der Aufzeichungen

Brüssel. Der vergangene Monat war global der wärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Damit sei bereits den neunten Monat in Folge ein weltweiter Temperaturrekord erreicht worden, teilte das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Donnerstag mit. Der Februar sei 1,77 Grad wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900 gewesen. Gemessen wurde außerdem ein Allzeithoch der Temperaturen an der Meeresoberfläche. Ende des Monats seien die Meeresoberflächen mit gut 21 Grad noch wärmer gewesen als beim bisherigen Höchststand im August 2023. (dpa/jW)