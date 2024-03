Klare Mehrheit gegen TAURUS-Lieferung

Berlin. Das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lieferung der TAURUS-Marschflugkörper in die Ukraine wird von einer großen Mehrheit der Menschen in Deutschland unterstützt. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa befürworten nur 28 Prozent die Bereitstellung des Waffensystems für Kiew. 58 Prozent sind gegen die Lieferung dieses Waffensystems. 31 Prozent lehnen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine grundsätzlich ab. Die Stimmung bei der Mehrheit der Bevölkerung widerspricht damit drastisch dem Meinungsbild im Bundestag. Dort sind neben der oppositionellen Union auch die Koalitionsfraktionen der Grünen und der FDP für die Lieferung. Außerhalb des Parlaments sind nur die Anhänger der Grünen überwiegend für die Freigabe des Waffensystems. (dpa/jW)