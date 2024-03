Nach Tesla-Vorfall: Industrie fordert besseren Schutz

Berlin. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin am Dienstag fordert die deutsche Industrie einen besseren Schutz der Infrastruktur. Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, forderte am Mittwoch die zeitnahe Verabschiedung des geplanten Gesetzes zum Schutz strategisch wichtiger Infrastrukturen. Nach dem Brand an einem Hochspannungsmast ist die Produktion der Tesla-Fabrik für mehrere Tage lahmgelegt. Die »Vulkangruppe Tesla abschalten!«, bekannte sich zu der Tat. Viele Politiker warnten vor einem »gefährlichen Linksextremismus«. (Reuters/jW)