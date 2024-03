Polen kritisiert Ungarn und Slowakei

Vilnius. Polens Regierungschef Donald Tusk hat die Treffen der Außenminister Ungarns und der Slowakei, Péter Szijjártó und Juraj Blanár, mit deren russischem Amtskollegen Sergej Lawrow kritisiert. Die Zusammenkünfte am Rande eines Diplomatieforums am Wochenende im türkischen Antalya seien »nicht nur ein Ausdruck des guten oder schlechten Geschmacks. Dies ist ein weiteres Zeichen der ungarischen Regierung, das wir aus moralischen und politischen Gründen nur schwer akzeptieren können«, sagte Tusk am Montag nach einem Treffen in Vilnius mit seiner litauischen Kollegin Ingrida Šimonytė. Die Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn bilden zusammen innerhalb der EU und NATO die »Visegrád-Gruppe«. (dpa/jW)