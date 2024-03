Sudan will wieder in Afrikanische Union

Khartum. Sudans Militärführer Abdel Fattah Al-Burhan will einer Vermittlung durch die Afrikanische Union (AU) im Konflikt gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) erst zustimmen, wenn die AU das Land wieder als Mitglied aufnimmt. Die Organisation suspendierte Sudans Mitgliedschaft im Oktober 2021, nachdem Militär und RSF sich gemeinsam an die Macht geputscht hatten. Die AU bemüht sich seit Monaten um eine langfristige Waffenruhe im Land, in dem seit knapp einem Jahr De-facto-Präsident Al-Burhan mit Hilfe des Militärs gegen den Anführer der RSF-Milizen, Mohammed Hamdan Daglo, kämpft. Bisher vereinbarte Feuerpausen wurden entweder ignoriert oder gebrochen. (dpa/jW)