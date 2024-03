Haley gewinnt Vorwahlen in Washington

Washington, D. C. In den US-Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner hat Nikki Haley ihren ersten Sieg im Duell gegen Expräsident Donald Trump eingefahren. Haley entschied die parteiinterne Abstimmung im Hauptstadtdistrikt Washington für sich, wie die Republikanische Partei in Washington am Sonntag abend (Ortszeit) mitteilte. Das Ergebnis ändert nichts an der Dominanz Trumps, bricht allerdings dessen bisherige Siegesserie. Trump hatte zuvor alle parteiinternen Vorwahlen mit Leichtigkeit gewonnen und ist auch bei weiteren Abstimmungen der klare Favorit. (dpa/jW)