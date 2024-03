Baumarkt: Bewerbungen von Handwerkern

Köln. Bau- und Gartenfachmärkte verzeichnen eine steigende Zahl von Bewerbern aus handwerklichen Berufen. »Es gibt eine spürbare Bewerbungswelle von Handwerkern«, sagte Franz-Peter Tepaß, Vorstandssprecher des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten, am Montag in Köln. In den vergangenen sechs bis acht Monaten sei die Zahl der Bewerbungen deutlich gestiegen. Der Anstieg habe mehrere Gründe – unter anderem die Krise im Wohnungsbau sowie die vielen Insolvenzen bei Projektentwicklern und Bauunternehmen. (dpa/jW)