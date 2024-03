»Knockout 51«: Polizist unter Verdacht

Eisenach. Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Neonazigruppe »Knockout 51« ist ein Polizist in Verdacht geraten, Dienstgeheimnisse weitergegeben zu haben. Gegen den Eisenacher Beamten laufen interne Ermittlungen, auch ein Disziplinarverfahren wurde eröffnet, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums am Montag. Nähere Angaben zu den Vorwürfen gegen den Polizisten machte der Sprecher zunächst nicht. Vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena läuft ein Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder von »Knockout 51«. Der Generalbundesanwalt wirft den Neonazis im Alter zwischen 21 und 25 Jahren vor, schwerste Straftaten vorbereitet zu haben. (dpa/jW)