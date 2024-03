Westjordanland: Größte Razzia seit Jahren

Ramallah. Israelische Einsatzkräfte haben in Ramallah im von ihnen besetzten Westjordanland die größte Razzia seit Jahren vorgenommen. Bei dem Einsatz in der palästinensischen Verwaltungshauptstadt in der Nacht zu Montag wurde nach palästinensischen Angaben ein 16jähriger Palästinenser getötet. Augenzeugen berichteten, dass israelische Soldaten mit Dutzenden Militärfahrzeugen in Ramallah eingedrungen seien. Das israelische Militär erklärte, während des Einsatzes sei es zu Zusammenstößen gekommen. Palästinenser hätten Steine und Brandsätze auf die Soldaten geworfen. Diese hätten daraufhin mit scharfer Munition geschossen. (Reuters/jW)